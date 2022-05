Um Dia na Praça: moradores do Santa Maria da Codipi recebem RGs emitidos durante ação

A população do bairro Santa Maria da Codipi, na zona Norte de Teresina, foi beneficiada com o recebimento de 200 Carteiras de Identidade emitidas gratuitamente na 2ª Edição do ‘Um Dia na Praça’.

O presidente da Associação de Moradores do bairro, Luiz Aires, destaca que a ação foi um sucesso e ajudou de maneira direta a população da Grande Santa Maria, onde boa parte das pessoas são de baixa renda. “Ali temos uma população carente. Essa ação é importante e que deveria ser feita pelo poder público, mas está sendo realizada pela iniciativa privada. De qualquer maneira, a população agradece a ação”, afirma.



Presidente da Associação de Moradores do Santa Maria da Codipi destaca que evento é importante para a população carente (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O projeto ‘Um dia na Praça’ traz diversos serviços gratuitos à população teresinense como, por exemplo, assessoria jurídica, recreação infantil, consulta de CNH, aferição de glicemia capilar, pressão arterial e orientação sobre diabetes e hipertensão, entre outros.

Um dia na Praça é um projeto desenvolvido pela Fundação Otávio Miranda (Foto: Arquivo O Dia)

Além disso, para a população que participa do evento há acesso gratuito à internet oferecido pela empresa G3 Telecom. O evento é realizado pela Fundação Otávio Miranda, do Grupo O DIA, e visa levar ações de cidadania às comunidades teresinenses.

