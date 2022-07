Unimed Teresina levou serviços de saúde gratuitos para comunidade da zona Norte

Sábado foi dia de cooperar com amor. A Unimed Teresina realizou uma manhã de atividades e serviços gratuitos para a comunidade do Parque Lagoas do Norte, na zona Norte de Teresina: o Dia de C ou Dia de Cooperar.



Centenas de moradores da região participaram da ação. Foram ofertados nove serviços como aferição de pressão, teste de glicemia, orientações nutricionais, acolhimento psicológico e muito mais.

“Neste dia, nós lembramos a nossa essência de cooperativa, onde levamos serviços gratuitos para a população”, destacou o presidente do Sistema Unimed Teresina, o médico Newton Nunes Filho(CRM- 2419).

“A Unimed Teresina, sempre preocupada com a comunidade e dentro do que a gente entende como princípios do cooperativismo, que é o apoio a comunidade, estamos fomentando todos esses serviços para que possamos viver mais e viver melhor”, completou o vice-presidente do Sistema Unimed, médico André Sobral(CRM- 3573).

Para os moradores da comunidade, os atendimentos ajudam a manter a saúde em dia: “Essa ação foi uma coisa muito boa e importante. Geralmente, a gente não pode tá diretamente no médico e tendo aqui quem faça esse tipo de trabalho é melhor ainda porque a gente fica informado e cuida da saúde”, destacou a Dona Maria de Jesus Ribeiro, catadora de material reciclável.

O voluntário da Unimed Teresina, Cassiano Fernandes, destacou que foi um dia inesquecível. “Prestar serviços para a população em troca apenas do bem-estar do próximo é uma atitude memorável da Cooperativa Unimed e dos voluntários. Para nós, uma atitude de amor e carinho para a comunidade e de atenção e amor ao próximo”.

Durante a manhã, a cooperativa de médicos pôde estar ainda mais perto da comunidade. “Aqui nós trabalhamos com o pilar do cuidado com os moradores. Nosso Dia C foi um sucesso, com nove serviços ofertados pelos voluntários da Unimed Teresina e nossos parceiros Intermed, Sescoop/PI e Pague Menos. Só temos a agradecer pela acolhida da zona Norte e a cada voluntário que se uniu a nós nessa cooperação”, finalizou Michelle Sales, analista de Gente e Cultura da Unimed Teresina.





