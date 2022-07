Unimed Teresina realiza manhã com serviços gratuitos na Lagoas do Norte

O dia 09 de julho será um dia de muita solidariedade e amor na zona Norte de Teresina, o Dia de Cooperar ou Dia C. Realizado pelo Sistema Unimed Teresina, o Dia C tem o objetivo de contribuir para um mundo melhor.



Em 2022 o tema será “Cooperando com amor”. O evento acontece neste sábado (09), no Parque Lagoas do Norte, Av. Boa Esperança, Matadouro, das 08h às 11h. Uma manhã de atividades e serviços gratuitos para cuidar da comunidade.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

A programação inclui: aferição de pressão arterial; teste de glicemia; aulão de ginástica; orientações nutricionais; acolhimento psicológico e muito mais. A realização do Dia de Cooperar é vinculado ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).

Dia de Cooperar

O Dia de Cooperar, ou apenas Dia C, foi criado em 2009 como um projeto inovador, realizado pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg). O objetivo é desenvolver ações de responsabilidade social, colocando em prática os valores e princípios cooperativistas, por meio de ações voluntárias voltadas para a comunidade. Durante os eventos são ofertados atendimentos e serviços à comunidade, além de atividades com temas ligados às áreas de cultura, educação, saúde, esporte e responsabilidade socioambiental.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no