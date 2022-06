Usuários reclamam de demora na realização de testes de Covid na UBS do Dirceu II

Os usuários da Unidade Básica de Saúde do bairro Dirceu II denunciaram nesta sexta-feira (10) ao Portal O Dia a demora no atendimento e na realização de testes de Covid-19 nesta UBS. Segundo a denúncia, algumas testagens, por exemplo, estariam sendo marcadas só para a próxima semana. E pessoas com sintomas de Covid estão voltando para casa sem saber se estão com a doença ou não.

Géssica Carreira, que está com três pessoas da mesma família com suspeita de Covid, há três dias. “A gente chega aqui e precisou agendar para segunda-feira (13) e eu estou com três pessoas com suspeita de covid e tendo febre de 40 graus. Não é teste rápido, porque se fosse rápido você chegaria, o médico iria fazer a avaliação e já fazia logo o teste. Não é o que está acontecendo, cinco dias para fazer um atendimento. É um absurdo”, disse a usuária da UBS.

(Foto: André dos Santos / O DIA)

Já a aposentada Maria Creuza, de 65 anos, também foi à Unidade e só conseguiu marcar uma teste de Covid para o dia 15 de junho, a próxima quarta-feira. Ela está com febre e dor no corpo. “Estou muito ruim, na minha casa todo mundo tá doente e vou voltar pra casa sem resposta se estou ou não com essa covid. Estou triste”, disse a aposentada.

Procurada a Fundação Municipal de Saúde (FMS) afirmou que “disponibilizou testes em todas as UBS. A aplicação dos testes segue o fluxo da UBS e é autorizado após avaliação do paciente pela equipe médica”. Porém nota não abordou sobre a falta da médica no posto de trabalho, problema citado por uma usuária da UBS.

