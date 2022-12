Vacinação antirrábica para cães e gatos acontece neste sábado nas zonas Sul e Sudeste

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) disponibiliza, neste sábado (3), mais de 130 postos de vacinação contra a raiva para cães e gatos, além de um ponto de vacinação drive thru no Piauí Center Moda, no bairro Redenção.

Essa é a segunda e última etapa da Campanha de Vacinação contra a Raiva na zona urbana de Teresina e acontece das 8h às 17h, em diversos pontos de vacinação espalhados pelas zonas Sul e Sudeste.

A lista dos locais está disponível no site https://zoonoses.fms.pmt.pi.gov.br/. Ao entrar no link, o tutor terá acesso a um mapa com todas as localizações dos postos, além de informações como endereço e um link para acesso pelo google maps.



Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresina

O gerente do Centro de Controle de Zoonoses, Paulo Marques, solicita que todos os tutores de cães e gatos das zonas Sul e Sudeste levem seus animais a um dos postos de vacinação. “A vacina é gratuita e é a única forma de prevenção contra a doença, que pode ser transmitida para humanos. A vacina protege o animal e também as pessoas que podem ser contaminadas por um animal infectado”, explica o gestor. Ele destaca a segurança da vacina, que é constituída por vírus atenuado, 2% de tecido nervoso e conservantes a base de fenol e timerosol.

A transmissão do vírus da raiva em cães e gatos se dá através do contato com a saliva de um animal doente, principalmente pela mordida, do cão ou gato. É importante saber que nem toda mordida transmite a raiva. Para haver a transmissão, é necessário que o animal agressor seja portador do vírus na saliva.

A doença pode ser transmitida por animais silvestres como furões, raposas, coiotes, guaxinins, gambás e morcegos, mas a campanha contempla cães e gatos por serem animais de companhia que possuem maior convívio com os humanos.

Conforme dados da FMS já foram vacinados 72.753 animais das zonas Norte e Leste no último sábado, 26, totalizando 86,58% de cobertura vacinal.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Prefeitura de Teresina