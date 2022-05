Velório de médico que morreu a caminho da lua de mel acontece neste sábado em Teresina

O velório do médico oncologista Glauto Tuquarre Melo do Nascimento, de 49 anos, está acontecendo neste sábado (14) em uma funerária na Avenida Miguel Rosa, no Centro Sul de Teresina. O sepultamento está previsto para o final da manhã no Cemitério São José. Ele morreu dentro de um avião, em um voo internacional, quando viaja para lua de mel com a esposa no dia 25 de abril.



Glauto se casou com a publicitária Lícia Dutra Tuquarre, no dia 23 abril, em Teresina. Durante o voo, ele sentiu fortes dores no peito, foi socorrido por passageiros, mas não resistiu. O laudo cadavérico apontou que o médico sofreu uma insuficiência cardíaca aguda.

A família de Glauto aguardava o laudo para fazer o translado do corpo do médico para o país, mas o procedimento atrasou no Catar. O corpo chegou em Teresina na madrugada deste sábado (14).









