VÍDEO: Asfalto cede e caminhão carregado de cerveja fica preso na Avenida Celso Pinheiro

Um caminhão carregado de cerveja ficou com uma das rodas presas em um buraco, após o asfalto ceder, na Avenida Celso Pinheiro, no bairro Cidade Nova, na Zona Sul de Teresina (veja vídeo abaixo). O acidente foi registrado por condutores que passavam pelo local nesta sexta-feira (22).



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Por causa do acidente, o Corpo de Bombeiros teve que ser chamado para retirar o veículo da pista. O trânsito ficou lento na região e ninguém se feriu.

O veículo foi retirado do buraco no início da tarde desta sexta-feira sem danos na mercadoria.

Foto: Reprodução/Redes Sociais



Os buracos não são os únicos problemas que trazem transtornos para os moradores da região. No mês passado, o Portal O Dia.com mostrou que bueiros abertos põem em risco a vida de pedestre entroncamento das Avenidas Odilon Araújo e Celso Pinheiro, no bairro Cristo Rei. Quem mora perto do local diz que todos os dias há acidentes e quando chove a situação se torna ainda mais complicada.

Em nota, a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul (Saad Sul) lamentou os transtornos causados aos motoristas e informou que trecho faz parte da obra de pavimentação da Marginal Sul (Estrada da Alegria), que será retomada no dia 07 de maio.

A SAAD Sul esclareceu que houve uma paralisação formal da obra, a pedido da empresa que executa os serviços, em função do período chuvoso.

Ainda de acordo com a Superintendência, "a solicitação levou em consideração que o serviço de terraplanagem, executado em diversos trechos da via, seria prejudicado pelas últimas chuvas, uma vez que a empresa teria o retrabalho de executar o serviço sempre que chovesse e isso acarretaria na perca de recursos públicos".

"Até a retomada definitiva da obra, a SAAD Sul trabalha em algumas situações de emergência e em serviços paliativos para garantir a sinalização da via e melhorar o tráfego de veículos na Marginal Sul".

A SAAD Sul, solicitou à Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb), que fosse iniciada uma operação tapa-buracos em alguns trechos da via para amenizar os transtornos.

"Enviamos a demanda sobre buracos nesse trecho para a Coordenação de Asfalto da Eturb (CEASF), que nos informou que nesta sexta-feira (22), estão no cronograma as Avenidas Henry Wall de Carvalho e Francisco Conquista Nogueira, na zona Sul de Teresina. Na zona rural, as equipes atuarão na Estrada da Cacimba Velha, Estrada do Povoado Soinho e Estrada da Alegria", finaliza.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no