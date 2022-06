Dia Internacional da Mulher na Engenharia ressalta importância feminina no setor

Dados maios recentes divulgados pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (Confea) apontam que o percentual de mulheres registradas como engenheiras no Brasil corresponde a 19,3% (199.786 mulheres engenheiras) do total de 1.035.103, no país. No entanto, a participação feminina entre os profissionais ativos na área é de apenas 15%.



Profissão tradicionalmente mais ocupada por homens, as mulheres pouco a pouco reafirmam sua presença como profissionais que merecem o mesmo patamar masculino. A luta por maior visibilidade, inclusão, igualdade de tratamento e oportunidades de formação profissional são tópicos levantados pelo o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, celebrado neste 23 de junho. A data foi criada pela organização Women’s Engineering Society (WES) do Reino Unido.

Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do Rio Grande do Sul, Nanci Walter considera que estar neste cargo é uma grande conquista, mas, acima de tudo, é um ato representativo. “Numa profissão onde a presença dos homens é predominante, ser mulher é um desafio diário. Ser a primeira mulher a presidir um conselho regional é ainda maior. Então eu entendo a minha responsabilidade ao ocupar este cargo, que há 87 anos vem sido gerido apenas por homens. Então ter esse dia para simbolizar e lembrar que sim, as mulheres podem exercer a profissão que quiserem e que, assim como os homens, contribuem para a construção do nosso país, é válida e extremamente pertinente”, pontua.

Então, falar sobre igualdade de gênero, equidade salarial e a indiferença na engenharia continua sendo um tópico de preocupação. Sendo assim, ampliar e fortalecer o espaço das mulheres na profissão é uma grande missão, tanto em outros países quanto no Brasil.

Para a presidente do CREA/RS, o passo fundamental para um caminho bem sucedido na área é, acima de tudo, jamais abandonar o sonho. “Desistir não está no vocabulário de quem escolhe a engenharia. Todos os dias é um novo desafio e quem escolhe essa carreira vai encontrar alegria na profissão. É preciso ouvir essa nova geração para aprender e entender como as coisas funcionam e, assim evoluir, pois, a nova geração não vai ser o amanhã, ela já é o hoje”, declara Nanci.

Agência Educa Mais Brasil