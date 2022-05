Homenagem: Confira nossa coluna alusiva ao Dia das Mães

“Para todas as minhas amigas que um dia aceitaram a nobre missão que é ser Mãe: um Feliz Dia das Mães! Com sincero amor e muita alegria, desejo um feliz dia. Que possam ser homenageadas como merecem, não apenas nesta data, mas durante todo o ano, por toda a vida.”



A perita judicial Adriana da Graça em momento de pura ternura com a família Sophia da Graça. Adriana é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí.



A senadora Eliane Nogueira em registro com os filhos Juliana, Ciro, Gustavo, Alessandra e Neto.



A empresária e decoradora Fran Lacerda (Realiza Cerimonial e Eventos) mimando a filha Sophia Lacerda.

Toda cumplicidade da advogada Isa Mota com o filho Luís Segundo Mota, fotógrafo e fisioterapeuta.



Gilka Viana em registro com o esposo e advogado Luiz Gonzaga Viana e os filhos Luciana, Luiz Gonzaga Filho, Frederico e Thaís.



Zezita Ribeiro, a boleira mais famosa da capital em registro com os filhos Cíntia, Gutemberg Neto e Naiza.



A acadêmica de odontologia Lohana Santana com o pequeno Joaquim que completou 3 anos. No registro com o esposo e advogado Leonardo Lages.



A executiva Fabiana Oliveira do Grupo Geraldo Oliveira (Pax União) em click com a filha Maria Luiza.

FEIRA FUNERÁRIA



Com foco no fortalecimento profissional das equipes de trabalho, a empresa Pax União participou nos dias 20, 21 e 22 de abril da 8ª Edição da Feira Funerária Brasil, no Centro de Convenções de Natal no Rio Grande do Norte. Nesta edição, com o tema: Um Soprar de Esperança, o evento contou com a integração do Segmento Cemiterial e Funerário do Brasil e representantes de países da América Latina.

PARABÉNS!

O jornalista Washington Raulino (Ostim para os íntimos) aniversariou nesta terça-feira, dia 03 de maio e ganhou carinho e mimos de amigos e familiares. Washington integra o staff do Cerimonial do Palácio de Karnak do Governo do Estado do Piauí. O cerimonial conta com Mara Beatriz na chefia.

MATÉRIA ESPECIAL

Gravei uma matéria especial no tradicional Restaurante "O Pesqueirinho" que completa 50 anos no Poty Velho. A matéria contando toda a história do restaurante vai ao ar no dia 14 de maio no Programa Mariano na O Dia TV (RedeTV!), canal 23.1.

TARDEZINHA NYLBERT ANDRADE

O colunista social Nylbert Andrade promete reunir nomes chiques da sociedade na festa Tardezinha Nylbert Andrade, dia 29 de maio, a partir das 13h, no Buffet Fátima Camarço. A programação musical contará com Xenhenhem e Samba No Coreto.

PITADAS E PALPITES

# O concurso Miss Piauí Globo 2022 continua com inscrições abertas pelo Instagram @misspiaui_globo ou pelo Whatsapp (86) 98105-8236.

