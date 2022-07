Mais bela do Estado: Joana Luísa é eleita Miss Piauí Globo 2022 em Teresina

"Ser eleita Miss Piauí não é só um título de beleza pra mim. É ter noção da responsabilidade de ser a representante de um povo, é mostrar que aqui temos algo muito mais além de mulheres bonitas.”

Joana Luísa | Miss Piauí Globo 2022

Luís Mota | @ fotoluismota

A cidade de Pedro II, considerada a "suíça piauiense" fechou a noite em clima de festa com a escolha da modelo Joana Luísa como Miss Piauí Globo 2022 durante badalado concurso realizado na noite desta quinta-feira (30), no Theresina Hall em Teresina. Joana desbancou 8 candidatas na final do concurso. O maior concurso de beleza do Estado do Piauí foi transmitido pela O Dia TV, afiliada da RedeTV! no Piauí, nesta edição o evento contou com uma plateia exclusiva de 100 convidados.

Luís Mota | @ fotoluismota

A modelo Ana Maria Brito ficou em 2o lugar no Miss Piauí Globo 2022, sendo eleita Miss Teresina Globo 2022. O concurso conta com coordenação estadual do apresentador Mariano Marques e produção-executiva do jornalista Tarciso de Carvalho e da modelo Shenia Magalhães.

Luís Mota | @ fotoluismota



Miss Piauí Globo 2022: O desfile de traje de banho retrô com pegada de anos 70 foi produzido pela empresa BS Moda Praia By Lenny Santos.

Jorge Machado



Dia de festa no Bom Dia News (O Dia TV). A apresentadora Vanusa Coelho completa 50 anos nesta sexta-feira (01) e o programa contou com uma homenagem mais que especial: ela recebeu mensagens de carinho de seus telespectadores e dos filhos.

Arquivo Pessoal

A designer e empresária Marinna Dias é só felicidade com o esposo e médico Vinicius Macêdo. Marinna revelou nesta quinta-feira (30) que espera o nascimento do seu primeiro filho, um menino. A coluna deseja toda felicidade.

Divulgação

José Alves de Oliveira, conhecido como Mestre Dezinho, é agora considerado o precursor da arte santeira no Estado do Piauí, de acordo com a Lei nº 7.832, de 28 de junho de 2022. Suas obras estão espalhadas pelo mundo, tendo feito exposições em vários países como: México, Itália, Israel, França, Estados Unidos, dentre outros.

Divulgação

Evento conhecido por reunir o maior número de influenciadores digitais por metro quadrado em São Luís do Maranhão, o São João da Thay, atraiu também grandes marcas. O coordenador de marketing de Toddy, Gustavo Jabur, veio de São Paulo para prestigiar o evento na ilha do amor, aqui ao lado do nosso Piauí. A festa beneficente tem a renda revertida para custear ações do Unicef no estado e é organizada pela atriz e influenciadora digital maranhense Thaynara OG.

Divulgação

Os irmãos Havanna Guerra e Fidel Guerra de vendedores de paçoca, aos novos empresários do ramo gastronômico da capital. Eles lançam a Casa Nordeste Restaurante Teresina (@casanordesterestaurante) , que mistura tradição e contemporaneidade.

Divulgação

O Sistema O Dia realizou arraiá na tarde desta sexta-feira (01), na sede no centro de Teresina, reunindo apresentadores e colaboradores em ritmo de São João. Comidas típicas, decoração temática, banda e muito arrasta-pé. A decoração ficou por conta da decoradora Fran Lacerda da Realiza Cerimonial e Eventos.



Foto: Jessica Sales

Bolo temático do Arraiá do Sistema O Dia levou assinatura da Bolicias by Solange Santos (@solangesantos8521). Solange prepara bolos para qualquer ocasião especial. Tudo muito gostoso e de qualidade.

PITADAS & PALPITES

# As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022 estão abertas e podem ser feitas pela internet até 17 de julho no endereço eletrônico https://bit.ly/PremioSebraeMulherdeNegocios .

# O empresário Amadeu da Silva, considerado um dos maiores cabeleireiros do Estado, morreu nesta sexta-feira (01), aos 73 anos em Teresina. Amadeu é um dos fundadores do Salão Social.

# O programa especial Miss Piauí Globo 2022 será reprisado neste sábado (02/07), a partir de 13h, na O Dia TV no canal 23.1 – Você pode assistir também através do site www.televisaoodia.com.br

