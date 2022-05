Mariano Marques reúne amigos para comemorar aniversário em Teresina

O apresentador Mariano Marques reuniu um seleto grupo de amigos para comemorar seu aniversário no último domingo (15) em sua residência em Teresina. A decoração foi assinada pela decoradora Fran Lacerda com estrutura da Realiza Cerimonial e Eventos. Bolo ficou por conta de Zezita Ribeiro que arrasa nos bolos para os maiores e melhores eventos da capital. Flores da Floricultura Pax 24 Horas. Domingo agradabilíssimo com churrasco, cerveja gelada, drinks e muita conversa fiada. Um dia para comemorar a vida e agradecer. (Tarciso de Carvalho).



O apresentador Mariano Marques comemorou aniversário em grande estilo na companhia de amigos e familiares em sua residência. No click o bolo do aniversário assinado por Zezita Ribeiro.



Mariano Marques recebendo o carinho da cantora e amiga Dandinha durante domingo de churrasco festivo.



O apresentador Eudes Ribeiro (O DIA TV) prestigiou o amigo Mariano Marques. No registro Eudes com a esposa Nayra Emanoela.



A apresentadora Simone Rodrigues e os colunistas Cícero Cardoso (Revista The Maison) e Lucienne Sampaio (Jornal O DIA) prestigiaram o amigo Mariano Marques.



O apresentador Ítalo Motta, os colunistas Nylbert Andrade, Elizabeth Zanovello, Miro Silva e o apresentador Sandro Abrantes são associados da Abraccone – Associação Brasileira de Comunicadores e Colunistas Sociais do Norte e Nordeste e prestigiaram o aniversário de Mariano Marques.



Os amigos Deusuita Cunha (Pax União) e Miro Silva no aniversário do apresentador Mariano Marques em Teresina.



Mariano Marques recebeu o carinho da arquiteta Jamaira Laís com o esposo Marcos Vinícius em noite de comemoração.



O apresentador Mariano Marques com o afilhado Luís Segundo Mota e a esposa Layane Costa.



A jornalista Xica Rocha, a psicóloga Lusanir Moura e a jornalista Graça Batista prestigiam o amigo Mariano Marques.



Mariano Marques em registro com o filho Daniel, Deusuíta Cunha, Bianca Sousa Aguiar e Thassiane Sousa.

