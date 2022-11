Pré-Réveillon do Mariano 2023: Neguinho da Beija-Flor será principal atração do evento

Ao chegar no final de um ano de muitas conquistas e obstáculos vencidos, é hora de reunir os amigos e pessoas amadas a fim de comemorar. É com esse objetivo que a festa de Pré-Réveillon, organizada pelo apresentador Mariano Marques, da O DIA TV, foi criada. Na edição deste ano, o evento ocorrerá no dia 13 de dezembro, às 20h30, no Finess Buffet, em Teresina.

Diretamente do Rio de Janeiro, a principal atração será o Neguinho da Beija-Flor. Além disso, a cantora Lene Silva e o Grupo Piauí Samba também irão animar o público. De acordo com a organização do evento, a entrada inclui buffet completo e bebidas diversas.

O que antes era apenas uma reunião de amigos de Mariano, se tornou um grande evento festivo na capital. Este ano, 300 pessoas serão recebidas. Além de reunir um público diverso, durante o evento também é gravado o último episódio do ano do Programa do Mariano que vai ao no último sábado de 2022.





“Queremos oferecer um serviço de qualidade e por isso limitamos o número para 300 convidados, assim todos podem interagir e conseguimos abrir espaço para mais pessoas falarem. No programa nós mostramos os bastidores da festa, falamos com as atrações e entrevistados”, destaca a organização do Pré-Réveillon 2023.

Para mais informações e reservas de convite, interessados devem entrar em contato com o número (86) 99954-9040 (WhatsApp).

