Programa Mariano exibe matéria especial alusiva aos 50 Anos do Pesqueirinho

O programa Mariano exibe uma matéria especial alusiva aos 50 Anos do tradicional Restaurante O Pesqueirinho. A matéria vai ao ar neste sábado. No registro Mariano com o empresário Rafael Nascimento.

No último dia 9 de maio, o Dr. Rodrigo Lopes (psicólogo e hipnólogo) e a médica Mônica Castelo Branco completaram mais um ano de casados. A união já dura 7 anos, sendo mais de 15 anos de companheirismo.

Losanne Paulo, Giovanna Paulo, Carla Caroline Rosado, Olívia Nogueira, Celina Lages, Samyra Campelo, Milena Tajra, Célia Santiago, Mary Margareth e France Mary confirmaram presenças na festa "Tardezinha", promoção do colunista social Nylbert Andrade, dia 29 de maio no Buffet Fátima Camarço.



O apresentador Mariano Marques aniversaria no próximo domingo (15), mas ganha comemoração antecipada no Programa Mariano neste sábado na O Dia TV (Cabal 23.1) Mariano é um ícone da comunicação no Estado. É o rei do entretenimento. São 26 anos de muito sucesso na TV e em tudo que se propõe a fazer. Parabéns Mariano e muitos anos de vida. (Tarciso de Carvalho).

O Grupo Nosso Sentimento (Rio) é atração da festa Amô Rio, Amô Pagode que acontece neste domingo (15), no Versailles Buffet. O evento contará com mais 4 atrações na programação.

A modelo, influencer e Miss Piauí Globo 2021 Gabi Lustosa passará a faixa para sua sucessora no mês de junho quando acontece o Miss Piauí Globo 2022. Gabi foi maravilhosa durante seu reinado, mostrando muito compromisso e disciplina. No click Gabi com o namorado e empresário Junior Alencar.



TURNÊ

Começa ontem (10), a venda de ingressos para o show do comediante e youtuber piauiense Whindersson Nunes em Teresina. O show acontece no dia 18 de junho no Estádio Albertão e faz parte da turnê "Isso não é um culto", que marca a despedida do humorista dos palcos.

PEDALADA DO BEM

Neste domingo, dia 15 de maio, ciclistas profissionais e amadores se encontrarão na Pedalada do Bem, que este ano promete recorde de público. Com concentração a partir das 6h, uma grande estrutura será montada no estacionamento do Teresina Shopping com uma super arena com tirolesa, parede de escalada, aulão de alongamento, sorteios de bikes, outras premiações e muito mais. E, claro, um trio elétrico com show da Banda Magnólia durante todo o percurso, além dos DJ's Leuzz e Matheus Moura para deixar o domingo ainda mais festivo e de confraternização entre a família e os amigos. Neste dia, o estacionamento do shopping será gratuito de 5h às 12h.

LUTO

Faleceu na tarde do último sábado (07), aos 100 anos, Florisa Silva, viúva do ex-governador do Piauí, Alberto Silva. Dona Florisa, como era carinhosamente conhecida, morreu de causas naturais em sua residência, em Parnaíba. Florisa foi Primeira-dama do Piauí por duas vezes, entre 1971 e 1975, e entre 1987 e 1991.

TEATRO

Teresina será palco pela 1ª vez do espetáculo “O Vendedor de Sonhos”. No dia 15 de maio, em apresentação única, a peça será exibida no Theatro 4 de Setembro e promete emocionar os espectadores com a adaptação do best seller de Augusto Cury. Informações: 99974 1937.

MÃES

A data mais especial do Mês, Dia das Mães, será festejada no Iate Clube no próximo domingo, 15 de Maio. A celebração vai contar com o sorteio de brindes para os associados e apresentação musical por conta da Banda Magnólia.

PITADAS & PALPITES

# A coluna registra com pesar, o falecimento nesta terça-feira (10/05), da Sra. Júlia Ribeiro, mãe do apresentador Eudes Ribeiro (O Dia TV). Que Deus traga conforto para familiares e amigos.

# A jornalista Karliete Nunes assumiu o comando do núcleo de entretenimento da O Dia TV.

# Ricardo Freitas, analista comportamental e master em inteligência emocional ministrou palestra para mães do Sistema O Dia de Comunicação na última sexta-feira (06).

# Informações e Inscrições para o Miss Piauí Globo 2022: @misspiaui_globo e (86) 9954-9040.

