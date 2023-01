Campeonato Piauiense: River e 4 de Julho vencem na rodada; Parnahyba e Flu-PI empatam

Na quarta-feira (18) rolou a terceira rodada do Campeonato Piauiense. Logo durante a tarde, o 4 de Julho venceu por 1 a 0 o Comercial-PI. O jogo foi disputado no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior. O gol da partida foi marcado na reta final do jogo por Edson Kapa. Com o resultado positivo, o Colorado chega aos 10 pontos no estadual. E o Bode de Campo Maior ainda busca a primeira vitória na competição.

Já o River garantiu a primeira vitória dentro de campo no Estadual. Depois de um primeiro equilibrado, com alternância de domínio entre as duas equipes, o Galo controlou o segundo tempo, marcou dois gols nos primeiros minutos e garantiu a vitória por 3 a 1.



(Foto: Guilherme Reges/ River AC)

Parnahyba e Fluminense empataram em 2 a 2, no estádio Pedro Alelaf. Os gols do Tricolor foram marcados por Mateus Ribeiro. Renan, aos aos 48, e Kakim, aos 51 minutos da primeira etapa, marcaram para o Tubarão e levaram o empate para o intervalo, mas que acabou não sendo alterado na segunda etapa.

Com os resultados, confira como está a classificação:

(Foto: Divulgação/FFP)

