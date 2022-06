Pacajus-CE e Fluminense-PI empatam placar na abertura da oitava rodada da série D

Placar empatado e sem gols no duelo entre Pacajus-CE e Fluminense-PI pela oitava rodada da Série D do Brasileiro. Em partida disputada nesta sexta-feira (3), no estádio João Ronaldo, na cidade de Pacajus, no Ceará, Cacique do Vale e Vaqueiro fizeram um jogo movimentado, mas que terminou sem gols. Com o resultado, o Pacajus chega aos 15 pontos e está em segundo no Grupo A2. Já o Fluminense-PI tem 10, em quarto lugar.

(Foto: Reprodução/CBF)

A primeira chance de gol do confronto foi da equipe do Pacajus. Logo aos oito minutos de jogo, Passira recebeu o cruzamento da direita, e na pequena área, finalizou, mas a bola não foi para a meta. O Fluminense chegou aos 21, em cabeçada de Mário Sérgio que o goleiro Cris defendeu.



Na altura dos 22 minutos, Passira tirou a marcação, entrou na área e encheu o pé, no entanto a bola saiu por cima. Já aos 27, Mário Sérgio desviou de cabeça e o arqueiro do Cacique do Vale pegou mais uma. Aos 43, foi a vez de Nicolas salvar o Fluminense. Enquanto aos 47, Mário Sérgio cabeceou novamente com perigo sobre a meta.



No segundo tempo, as duas equipes seguiram criando. Aos quatro minutos, Passira chutou firme, Nicolas defendeu e no rebote Testinha bateu por cima. Já aos cinco, o Vaqueiro ameaçou em cruzamento de Thiaguinho que passou com perigo.



Quando o relógio marcou 28, André Cassaco recebeu livre na entrada da área, bateu, mas Nicolas pegou mais uma. Porém, apesar do ímpeto das equipes, o confronto terminou empatado sem gols.



Com informações da CBF