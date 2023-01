Casa de Cultura, no Quilombo Mimbó, é inaugurada após obras de reforma e ampliação

O governador Rafael Fonteles realizou neste sábado (21) a sua primeira viagem ao interior do Estado e retornou à Comunidade Mimbó, em Amarante, onde inaugurou a reforma e ampliação da Casa de Cultura, que conta agora com uma Sala de Artesanato. É um ambiente de produção para as 13 artesãs que foram capacitadas na área de costura e estão produzindo roupas, bolsas e peças utilitárias. Além da sala, o Governo construiu um galpão para apresentação cultural. Nas obras, executadas pelo Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI), foram investidos R$ 355.441,98, oriundos do Tesouro Estadual.

A Comunidade tem recebido a atenção especial do Governo do Estado nos últimos anos, que proporcionou, por exemplo, a capacitação das artesãs com a artista Kalina Rameiro, que levou técnicas para confecção de bolsas a partir de retalhos e também orientou na precificação dos produtos que são vendidos a outros estados e até nos Estados Unidos.



Para o governador, trata-se de uma ação importante para proporcionar independência financeira às famílias. “Mais do que fazer transferência de renda, capacitar as famílias para que elas consigam a própria renda é também uma ação de promoção da cidadania. É primordial possibilitar que as famílias vivam de seu trabalho, seja com o artesanato, a agricultura familiar, ou microempreendedorismo. É nessa linha que vamos atuar, com a transferência de renda, mas também com programas que visam garantir oportunidade de trabalho e renda, seja no campo ou na cidade”, diz.

Unidades habitacionais também passaram por obras de reforma

Na comunidade, Rafael Fonteles falou da emoção de entregar 10 unidades habitacionais que receberam obras de reforma e uma que foi totalmente construída. Durante visita à casa da moradora Diana Nascimento, o governador ressaltou que o Programa Moradia Social, concebido pela ex-governadora e agora Secretária de Assistência Social, Regina Sousa, é um modelo que deu resultado, pois as famílias promovem as mudanças que precisam conforme suas necessidades.

“O sentimento é de gratidão, o testemunho de dona Diana nos deixa sensibilizados e mais motivados para continuar esse programa iniciado pela secretária Regina Sousa. Agora temos o ministro Wellington Dias no Desenvolvimento Social e, provavelmente, teremos mais recursos não apenas do estado mas também federal. A meta é ampliar esta modelagem no estado e que também seja replicado no Brasil”, diz.

No Piauí, o programa de melhoria habitacional é gerido pela Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH) e concede crédito que varia de R$ 14 mil a R$ 19 mil para reforma e ampliação das casas. Para quem precisa da construção total da casa, o valor é de R$ 35 mil. Os recursos do Tesouro Estadual são direcionados às famílias, que executam a obra conforme a necessidade e fazem a prestação de contas.

Rafael garante que no Piauí dará continuidade ao Fundo de Combate à Pobreza (FECOP), gerido pela SASC e com participação de um conselho que faz a distribuição dos recursos nos diversos programas. “Não temos dúvida de que o programa de melhoria habitacional é a grande novidade na garantia de uma vida mais digna com uma habitação melhor para as famílias mais pobres do Piauí e do Brasil”, diz, enfatizando que ficou emocionado e feliz em ter contribuído para mudança efetiva da qualidade de vida das famílias.

A secretária Regina Sousa destacou a importância do programa e disse que o modelo de moradia social já foi apresentado ao ministro Wellington Dias para que o programa seja replicado no Brasil.

No Mimbó, o governador também fez a entrega do Certificado de Mestre da Cultura – Patrimônio Vivo do Piauí para a cantadora e compositora Idelzuíta Paixão.

Reforma fundiária

Na comunidade, o diretor-geral do Interpi, Rodrigo Cavalcante, afirmou que o órgão está trabalhando para a regularização fundiária de todo o assentamento. “Hoje viemos esclarecer alguns pontos e ainda neste semestre, as famílias serão contempladas com a regularização fundiária, reconhecendo território e garantindo ao povo o título de sua terra”, disse.

Segundo o diretor, são 1.600 hectares e o Interpi já fez o cadastro das famílias, o georreferenciamento e como há uma área do Incra dentro do assentamento, há diálogo para busca de uma melhor solução.

