Ex-prefeito de Amarante, Helcias Lira, morre aos 64 anos em Teresina

O ex-prefeito de Amarante, Helcias Ribeiro Gonçalves Lira, morreu nesta quinta-feira (05) em Teresina. Ele tinha 64 anos e estava internado no Hospital São Marcos desde o dia 16 de dezembro para tratar de problemas gastrointestinais.



O velório será no Salão Estrela, na Pax União de Teresina, a partir das 16h, já o sepultamento será no cemitério Jardim da Ressurreição, às 20h.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

Diego Teixeira, atual prefeito do município, publicou uma homenagem a Helcias destacando sua trajetória na política e seu importante papel para o crescimento da cidade, e destacou que Lira “foi o maior prefeito de Amarante que conheci”.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

“Helcias Ribeiro Gonçalves Lira. Foi o maior Prefeito de Amarante que conheci! No início da minha trajetória política tive o prazer de contar com a amizade, o carinho e os ensinamentos deste grande amigo de todos os amarantinos. Sempre alegre, brincalhão e muito inteligente, Helcias marcou a vida de muitas pessoas em nossa cidade, inclusive a minha, obrigado meu amigo por vc ter me ajudado e ajudado a tantos amarantinos que como eu tinham algum sonho a conquistar! Vc será lembrado no coração de todos que vc fez o bem sem olhar a quem! Como vc gostava de me dizer! Obrigado por ensinar a todos que a humildade é a maior das virtudes! Obrigado por colocar Amarante sempre à frente de qualquer coisa! Obrigado por ser um amigo especial! Obrigado pelo apoio incondicional de sempre! Obrigado pelo carinho com a nossa cidade e com os amarantinos! Obrigado por tudo meu velho amigo! Vá em paz!”, diz a publicação.

A Prefeitura de Amarante também publicou uma nota de pesar pela morte de Helcias Lira e se solidarizando com os familiares e amigos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no