Batalha: Prefeitura decreta situação de emergência devido às chuvas; aulas são canceladas

A Prefeitura de Batalha decretou nesta quinta-feira (06) situação de emergência na cidade após as chuvas que atingiram o município nos últimos dias. O decreto vale por 60 dias e foi assinado pelo prefeito Zé Luiz do Frango. Todos os outros órgãos deverão nos próximos dias se mobilizar junto à Defesa Civil do município para o atendimento às vítimas de desabamento e alagamentos.

Prefeito anunciou situação de emergência pelas redes sociais. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O ensino na rede municipal está paralisado desde a última segunda. Através do Decreto Municipal (013/2023) as aulas nas escolas do município serão suspensas a partir desta segunda-feira (03 de abril). As fortes chuvas têm comprometido o tráfego dos transportes de alunos. A previsão de retorno das aulas é para o dia (17) de abril.

No entanto, segundo a Prefeitura, nenhum aluno será prejudicado, e o ano letivo seguirá dentro do programado. Órgãos municipais estão monitorando de perto a situação das chuvas. A equipe técnica da Secretaria de Educação está vendo possibilidade de refazer o calendário escolar pondo os dias de suspensão para serem cumpridos por meio de aulas remotas conforme a legislação admite.

Com o decreto de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, o município se torna apto a solicitar recursos federais para atendimento da população afetada. As ações prestadas à cidade envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura de infraestrutura destruída ou danificada.

