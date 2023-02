Jovem de 15 anos morre durante banho de rio no Norte do Piauí

Uma jovem identificada como Maria Fernanda da Silva Alves, de 15 anos, morreu afogada nessa segunda-feira (27) no Rio Corrente, no município de Boa Hora, no Norte do Piauí. A morte da jovem que era aluna da rede municipal de ensino causou comoção da cidade.

A vítima banhava na companhia de amigas no trecho do rio que passa na comunidade Barra do Brejo, na zona rural do município. Ela teria pulado com outra amiga em uma região funda. A amiga conseguiu retornar, mas Maria Fernanda acabou se afogando e desapareceu nas águas.

Prefeito do município fez foto com a vítima momento antes da tragédia (Foto: Reprodução / redes sociais)

O Portal O Dia apurou que populares se mobilizaram e conseguiram encontrar a jovem já sem vida. O prefeito do município, Francieudo Canuto (PSD), havia feito uma foto com a jovem durante visita à escola da vítima momentos antes da tragédia. A Prefeitura de Boa Hora lamentou a morte através de nota.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

A Prefeitura de Boa Hora, através da Secretaria Municipal de Educação, lamenta com profundo pesar o falecimento da estudante Maria Fernanda da Silva Alves, de 15 anos de idade, ocorrido nesta segunda-feira (27), vítima de afogamento.

Fernanda era estudante do 8° ano B da Unidade Escolar Cecília Coelho de Resende. Neste momento de dor e despedida, a gestão municipal deseja que o Espírito Santo conforte o coração de todos os amigos e familiares.

