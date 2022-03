Prefeito de Boa Hora denuncia invasão e transferências nas contas da prefeitura

As contas bancárias da prefeitura do município de Boa Hora, no Norte do Piauí, foram invadidas por hackers. Os criminosos chegaram a ter acesso a duas contas do Poder Executivo da cidade e conseguiram finalizar a transferência de valores financeiros para outras contas.

O crime foi identificado pela Prefeitura de Boa Hora na última quarta-feira (4). O prefeito do município, Francieudo Canuto, afirmou que informou o caso ao Banco responsável e registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do Município de Barras.

Através de comunicado oficial, a Prefeitura disse que as senhas foram cancelas e já teve início o processo para ressarcimento do dinheiro. "As senhas das contas invadidas já foram cancelas e a Polícia Civil vai investigar o caso. As tratativas para o ressarcimento do valor já foram tomadas", disse a nota.

