Motociclista é morto a tiros em via pública em Bom Jesus

Um motociclista foi morto a tiros quando trafegava por uma via pública do município de Bom Jesus, no Sul do Piauí, nessa sexta-feira (01). A vítima foi identificada apenas como Gustavo.



Segundo a Polícia Militar, o rapaz não resistiu e faleceu no local do crime. A PM isolou a área até a chegada da Perícia Criminal. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

foto: Arquivo/ODIA

Ainda segundo a polícia, nenhum suspeito foi identificado e preso. A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), vai investigar o caso.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no