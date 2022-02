Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Bom Jesus

Uma mulher identificada apenas como Darlane foi assassinada a tiros na noite desta quinta-feira (10) no município de Bom Jesus, região Sul do Piauí, a 603 km de Teresina.



Segundo a Polícia Militar, a jovem estava em frente a uma residência, localizada no bairro Penitenciária, quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram vários disparos contra a vítima.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Um dos disparos atingiu a cabeça de Darlane, que morreu ainda no local. De acordo com a Polícia Civil de Bom Jesus, a jovem era usuária de drogas e há possibilidade do crime ter relação com acerto de contas entre a vítima e traficantes, porém ainda não se sabe o motivo exato do crime.



O caso está sendo investigado pela PC e buscam os autores dos disparos.



