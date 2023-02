Médico Mateus Nunes morre após carro capotar na BR-343 em Buriti dos Lopes

Um grave acidente ocorrido na noite desta segunda-feira (27) causou a morte do médico e cirurgião ortopedista Mateus Nunes Costa, de 28 anos. Ele conduzia um veículo modelo Outlander, quando teria colidido com o meio fio, perdido o controle do carro e capotado fora da pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) um segundo passageiro, de identidade não revelada, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

(Foto: Divulgação / PRF)

O acidente aconteceu no quilômetro 56 da BR-343. Ainda segundo a PRF, não se sabe o teria causado a perda do controle do veículo. Não foi possível aplicar o teste de alcoolemia por conta do óbito. A Perícia Criminal foi acionada para levantar a dinâmica do acidente. Mateus Nunes era médico, com estudos em cirurgia ortopédica na Universidade de Stanford, nos EUA.

