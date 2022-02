Cajueiro da Praia proíbe realização prévias e de eventos durante o Carnaval

O prefeito de Cajueiro da Praia, Felipe Ribeiro, editou decreto proibindo a realização de eventos durante o período do Carnaval 2022 entre os dias 25 de fevereiro de 02 de março. A decisão se deu em razão da escalada dos números da pandemia na região nas últimas semanas. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), Cajueiro da Praia tem 498 casos confirmados de covid-19 com 21 óbitos.



O decreto da Prefeitura de Cajueiro proíbe o funcionamento de casas de festas, clubes, quiosques e locais similares, bem como a realização de quaisquer festas, blocos carnavalescos nas ruas e avenidas ou eventos de pré-carnaval e carnaval seja em ambientes abertos ou fechados e promovidos pela iniciativa pública ou particular.



Foto: Prefeitura de Cajueiro da Praia

Somente bares e restaurantes poderão funcionar em Cajueiro da Praia durante o Carnaval e até as 23 horas. Estes estabelecimentos poderão ter som ambiente, mecânico, instrumental, mas com os clientes sentados. Pousadas, bares e restaurantes são obrigados a exigir comprovante de vacinação contra a covid-19.

Para garantir que o decreto seja cumprido, a Prefeitura de Cajueiro da Praia está reforçando a fiscalização quanto à proibição da realização de eventos, coibindo aglomerações e exigindo o uso de máscara.

Em caso de descumprimento de alguns dos pontos do decreto municipal, o infrator estará sujeito a advertência, apreensão de material e suspensão de venda, além do cancelamento do registro, interdição parcial ou total de seu estabelecimento e até ao cancelamento para autorização de funcionamento com a cassação do alvará.

“As medidas podem ser prorrogadas de acordo com a evolução da pandemia e das orientações das autoridades de saúde, podendo inclusive ser revistas a qualquer momento”, explicou o prefeito Felipe Ribeiro.

