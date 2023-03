‘Cowboy Selvagem’ cumpre desafio e salta de bicicleta em ponte de Campo Maior

Um homem identificado como Sérgio Chuíba, mais conhecido como ‘Cowboy Selvagem’, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (28) após saltar de bicicleta da ponte do Rio Surubim, no município de Campo Maior. Ele usou uma porta de madeira como rampa para saltar no rio.



O momento foi acompanhado por dezenas de pessoas que compartilharam as imagens na internet. Após o salto, ele - que estava com um colete salva-vidas - conseguiu nadar para margem do rio. A bicicleta não foi localizada.

Essa não é a primeira vez que ‘Cowboy Selvagem’ cumpre desafios inusitados. Em julho do ano passado, ele também saltou de bicicleta no Açude Grande de Campo Maior, um dos principais cartões portais do Piauí. Ele também já quebrou um copo de vidro na cabeça e comeu vários cajus com castanhas inteiras.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no