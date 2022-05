Campo Maior: pescador desaparece no Rio Jenipapo e Defesa Civil realiza buscas

A Defesa Civil de Campo Maior retomou, nesta terça-feira (26), as buscas para localizar o pescador Elis Silva de Macedo (42), que desapareceu ontem no Rio Jenipapo, na comunidade Alto do Meio, em Campo Maior.

Segundo a família, o pescador desapareceu por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (25), enquanto retirava redes de pesca. Ele deveria ter retornado uma hora depois, mas a família não teve mais retorno.

Após o desaparecimento, familiares iniciaram as buscas. Objetos pessoais de Elis, como as roupas e a bicicleta, foram encontrados às margens do rio. A família não descarta que ele tenha se afogado.

A Defesa Civil já tinha iniciado as buscas na tarde de ontem, mas não teve sucesso.

