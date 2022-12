Colisão entre dois caminhões deixa homem morto em Campo Maior

Um homem de 34 anos morreu em um acidente no Km 266,7 da BR 343, em Campo Maior, na madrugada deste sábado (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira entre dois caminhões ocorreu por volta das 3h.

A PRF informou ainda que o condutor de um veículo modelo Mercedes Benz estava parado no acostamento quando o segundo caminhão - modelo Iveco Cursor - que vinha sentido Campo Maior, colidiu em sua traseira.

Foto:

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dentro da Mercedes estava o motorista, um homem de 42 anos que saiu gravemente ferido e a vítima fatal - que não teve a identidade revelada - que morreu no local após o impacto da colisão. O motorista que conduzia o Iveco, de 66 anos, não teve ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima ferida para o hospital de Campo Maior. O Instituto de Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. Os envolvidos no acidente não haviam ingerido bebidas alcoólicas. Agentes da PRF estão no local orientando o trânsito.

