Em Campo Maior, bandidos fazem arrastão em casa de empresária e vítimas são agredidas

Na manhã deste domingo (05), três criminosos invadiram uma residência, agrediram e fizeram as vítimas de reféns no município de Campo Maior. Os bandidos levaram dinheiro, joias e objetos pessoais. O crime ocorreu no bairro São João, por volta das 6h da manhã.



Segunda a Polícia Militar de Campo Maior, a vítima que teve a casa invadida foi a empresária Goiaci Lira, proprietária da pizzaria Makakitos. Ela e seus familiares ficaram sob a mira de uma arma enquanto os criminosos faziam um arrastão na residência. As informações apontam que uma idosa, mãe da empresária, teria aberto a porta da cozinha quando foi surpreendida pelos bandidos. Eles estavam armados com um revólver e anunciaram o roubo.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

Ao entrarem na residência, os bandidos pediram a localização das joias. A polícia não descarta que os criminosos teriam informações privilegiadas, já que a empresária Goiaci Lira vendia os objetos. Enquanto faziam o arrastão na casa, os criminosos agiram com extrema violência, chegando a agredir as vítimas, inclusive a idosa. Eles exigiam a entrega de joias, celulares e dinheiro.



A ação durou cerca de 40 minutos. Os criminosos fugiram levando a moto da empresária, uma Honda Biz 125 ES, de cor prata, placa PIL-5964, R$ 3 mil em dinheiro e várias peças de ouro.



A Polícia Militar foi acionada, via Copom, iniciando as diligências, mas até o momento os bandidos não foram localizados. A Polícia Civil irá investigar o caso.



