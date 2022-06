Festa Junina de Campo Maior acontece neste final de semana

As festas juninas serão abertas no Piauí neste final de semana a partir do município de Campo Maior. Neste sábado (04/06) e domingo (05/06) a cidade da carne de sol também vai se tornar a cidade da alegria e da animação com a Festa Junina de Campo Maior.

O evento que acontece no Parque de Vaquejada Papi Show reúne atrações musicais, tradição, muita comida típica, apresentação de grupos juninos e bolão. Nos dois de festa tem ainda vaquejada com premiação de R$ 4 mil e pegada de boi.

No sábado (04/06), o evento começa a partir das 14h com o Swing dos Paredões. Logo em seguida, Gatinha Manhosa e Forró Pra Cima animam a festa. Já no domingo (05/06), se apresentam o cantor Bibi Maior e Triodefuá. O grande show da tarde é o cantor Junior Viana, que sobe ao palco às 17h:30.

Festejos de Santo Antônio

A Festa Junina de Campo Maior acontece dentro dos Festejos de Santo Antônio, que teve início no dia 31 de maio e segue até 13 de junho. A festa religiosa este ano ganhou o incremento das atrações no Parque de Vaquejada Papi Show e se tornou o festejo de Campo Maior o principal evento desse período no Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no