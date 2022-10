Filhotes de codorna nascem dentro de cartela de ovos em supermercado de Campo Maior

Um caso inusitado e curioso chamou a atenção de moradores do município de Campo Maior (distante 84 km de Teresina). Quatro dos 30 ovos que estavam em uma cartela na prateleira de um supermercado eclodiram. O fato aconteceu na última terça-feira (11). Infelizmente, dos quatro filhotes que nasceram, apenas dois resistiram.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

No vídeo gravado por um funcionário do comércio, o homem chega a comentar que a eclosão dos ovos ocorreu devido às altas temperaturas de Campo Maior. “O calor é tão grande aqui em Campo Maior que acabou nascendo as codorninhas”, diz o homem, comentando que a cartela de plástico serviu como chocadeira para os filhotes.



Segundo o médico veterinário Napoleão Argolo, o nascimento das codornas ocorreu porque os ovos estavam germinados. Por estar em um ambiente favorável, somando clima e umidade, culminou com o nascimento dos filhotes.



"Se eles estavam em temperatura adequada e germinados, é perfeitamente plausível que este seja o fator que favoreceu a eclosão dos ovos”, explicou o médico veterinário, destacando que o fato é curioso, mas bem normal de acontecer.



