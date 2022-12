Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Campo Maior

Um homem identificado com Antônio Luís Pereira da Costa, conhecido como Bode Louro, de 36 anos, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (05) em frente à esposa. O crime acontece no município de Campo Maior, por volta das 20h30.



A vítima estava em casa com a esposa quando foi para a frente do imóvel após ouvir um barulho. Em seguida, foram ouvidos gritos e apenas um disparo de tiro. A esposa da vítima, que estava no banho, saiu assustada e se deparou com a vítima morta com um tiro no peito.



Antônio Luís Pereira da Costa foi morto com um tiro no peito (Foto: reprodução/redes sociais)



Não há informações sobre a dinâmica do homicídio e que teria cometido o crime. A família afirmou que vinha sofrendo ameaças.



De acordo com a Polícia Militar de Campo Maior, a vítima tinha passagens pela polícia e possivelmente a execução foi planejada. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Campo Maior em Foco