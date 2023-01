Homem se passa por cliente, atrai vendedora de moto e tenta estuprá-la em Campo Maior

Um homem de identidade não revelada foi preso nesta terça-feira (10) suspeito de estupro na cidade de Campo Maior, a 83 km de Teresina. Segundo o comandante da Polícia Militar do município, o tenente-coronel Etevaldo Alves, o crime aconteceu na casa do suspeito, no bairro Parque Estrela.



Crime aconteceu em Campo Maior. (Foto: Jorge Machado/ODIA)

O homem entrou em contato com uma vendedora de consórcio de motos via whatsapp se passando por cliente e atraiu a vítima até a sua residência. “Ele disse que tinha interesse em adquirir o consórcio e marcou para que ela fosse até a residência dele. Ele disse que morava com a esposa e a vendedora foi sozinha. Chegando lá, ele estava sozinho na residência, trancou a porta e quis manter relação sexual com ela forçadamente”, relatou o comandante.

A vítima conseguiu escapar após gritar por socorro e ser ouvida por vizinhos. Equipes da PM de Campo Maior foram acionadas e se deslocaram até a residência para atender a ocorrência. No momento da prisão, o suspeito ainda tentou fugir pulando o muro do imóvel, mas foi capturado e preso em flagrante.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Campo Maior e deverá ser indiciado pelo crime de estupro.

