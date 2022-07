Idoso morre atropelado na BR-343, em Campo Maior; mulher ficou gravemente ferida

Um idoso de 70 anos morreu após ser atropelado enquanto tentava fazer a travessia da BR-343 em Campo Maior. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (07) na altura do quilômetro 302 da rodovia. Conforme o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), a vítima tentava atravessar a via quando foi atingido por uma motocicleta pilotada por uma mulher.



Ao tentar desviar do idoso, a motociclista, de 42 anos, perdeu o controle do veículo, se desequilibrou e acabou caindo. Na queda, ela sofreu ferimento graves. Ela foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para o Hospital Regional de Campo Maior. Já o pedestre veio a óbito ainda no local.



De acordo com a PRF, após ser atropelado pela moto, ele ficou caído sobre a pista e um carro que vinha logo atrás passou por cima de seus pés. O motorista deste veículo foi identificado apenas como sendo um homem de 48 anos. A polícia fez teste de alcoolemia no condutor, mas o resultado deu negativo para embriaguez.

A polícia atribuiu como causa do acidente a falta de atenção por parte do pedestre. A PRF acionou a IML e a perícia da Polícia Civil para remoção do corpo do idoso.

Com informações da PRF-PI