Jornalista que se envolveu em acidente segue estável no HUT

O jornalista Domingos José, que sofreu um grave acidente de trânsito na última sexta-feira (06/01) no município de Campo Maior, segue com quadro de saúde estável, segundo nota emitida neste domingo (08/01) pelo portal Campo Maior Em Foco, veículo que ela atua como editor-chefe.

A equipe médica informou que o jornalista relatou fortes dores de cabeça no início do dia, mas que já foi solicitada a realização de uma nova tomografia para examinar a região craniana. Os médicos deverão comparar a tomografia com as outras realizadas nos dias anteriores para decidir sobre a alta do profissional.

“O jornalista Domingos José amanheceu este domingo com bastante dor de cabeça e na região da clavícula, mas segundo os médicos é normal. O neurologista já avaliou hoje e solicitou uma nova Tomografia para comparar com a primeira. Se a tomografia mostrar que não teve piora, muito provavelmente amanhã ele tem alta da neurológica e vai pra ortopédica cuidar do joelho, da perna e clavícula”, disse a nota.

O ACIDENTE

Domingos José trafegava em uma moto Honda modelo Pop 100 na manhã da última sexta-feira no momento que foi colhido por um caminhão caçamba carregado de material de construção. O veículo de carga tentava realizar uma conversão à esquerda. O jornalista foi arremessado metros à frente e chegou a perder a memória. Os médicos constataram que ele teve fraturas graves na clavícula e em uma das pernas.

