Jovem morre após ser sacado fora de carro que capotou na BR-343 em Campo Maior

Um jovem morreu na tarde deste sábado (16) após ser sacado fora de um veículo que capotou no quilômetro 252 da BR 343, na altura do município de Campo Maior, no interior do Estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, a vítima é uma das cinco pessoas que estavam abordo do veículo modelo Hilux. Só o jovem veio a óbito, no próprio local do acidente.

Os outros passageiros tiveram escoriações pelo corpo, de leve a grave intensidade, porém sobreviveram. Segundo a PRF, a condutora do veículo teria tentado iniciar uma ultrapassagem, e perdeu controle do veículo, que veio a capotar fora da estrada, já numa área carroçável. O passageiro foi sacado do veículo vindo a óbito no local.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Campo Maior. A PRF não informou se a condutora do veículo estava ou não sobre o efeito de álcool, porque não foi realizado o teste de alcoolemia. A Perícia Criminal e o IML também foram acionados para atender a ocorrência.

Com informações da PRF