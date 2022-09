Defesa Civil reconhece situação de emergência em Caridade do Piauí devido à estiagem

A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência no município de Caridade do Piauí, que fica a 471 km de Teresina. A portaria com a medida foi publicada na edição desta quarta-feira (31) do Diário Oficial da União. O reconhecimento da situação foi concedido a cidade devido à estiagem.

Ao todo, outras sete cidades baianas também estão nessa condição: Dom Basílio, Guajeru, Ibitiara, Lajedo do Tabocal, Nordestina, Teofilândia e Valente. Já em Minas Gerais, a cidade de Jenipapo de Minas registra seca, que é uma ausência de chuva mais longa do que a estiagem.

(Foto: Reprodução / Agência Brasil)

Além dessas cidades, no estado do Rio Grande do Sul, o município de Coxilha enfrentou enxurradas, enquanto Eldorado do Sul registrou queda de granizo. Por fim, Pilar, em Alagoas, registou episódio de subsidências e colapso do solo.

Após a concessão do status de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no