Castelo do Piauí realiza VII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Prefeitura de Castelo do Piauí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizou nos dias 28 e 29 de novembro, a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O evento é um importante instrumento de mobilização, identificação e discussão dos problemas e deficiências existentes na estrutura de atendimento à criança e ao adolescente em âmbito municipal, bem como de encaminhamento de propostas para a busca de soluções.





Foto: Reprodução

Um dos objetivos mais importantes da Conferência é a definição de ações e metas a serem cumpridas pelo Poder Executivo municipal na área da infância e da juventude quanto à implementação de políticas e programas de atendimento à crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, transformando-se em ações a serem implementadas neste e nos exercícios subsequentes.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Chaguinha Monte, falou sobre a importância dos dois dias de realização da VII Conferência Municipal. “Discutimos os cinco eixos estabelecidos pelo o CONANDA na melhoria das ações que já são oferecidas pela a gestão municipal, bem como as novas propostas sugeridas pelos os participantes, como: a criação de uma casa de passagem e acolhimento temporário para crianças e adolescentes que precisam de segurança e proteção; envolver mais profissionais na Pastoral da Criança visando à segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes em situação de desnutrição e obesidade; a criação de grêmios estudantis nas escolas de ensino fundamental das zonas rural e urbana para fortalecer o protagonismo dos estudantes; ampliar o número de psicólogos e atendimento no CAPS para garantir os atendimentos de crianças e adolescentes com problemas de ansiedade e depressão, dente outras ações para o nosso município”.

Participaram do evento o prefeito Magno Soares, a primeira-dama e secretária de governo, Socorrinha Azevedo, a secretária de Assistência Social, Graça Silva, a presidente do Conselho, Chaguinha Monte, demais secretários, vereadores, funcionários municipais e a sociedade civil.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no