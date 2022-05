Castelo do Piauí: carro de empresário sequestrado é encontrado e vítima segue desaparecida

Atualizado às 11:10

A Polícia Militar de Campo Maior conseguiu prender um dos integrantes da quadrilha suspeitos de sequestrar o empresário Júnior Bandeira, na manhã desta terça-feira (17). A prisão ocorreu na cidade de Novo Oriente, no Ceará. O carro utilizado na fuga, e que pertence à vítima, também foi localizado, mas o empresário continua desaparecido.



Os outros três integrantes do bando fugiram para um matagal próximo ao local e ainda não foram localizados. A polícia segue em diligências.

O empresário Júnior Bandeira foi sequestrado na manhã desta terça-feira (17), no município de Castelo do Piauí (a 189 km de Teresina). Uma quadrilha formada por, pelo menos, quatro homens, teriam invadido a residência da vítima por volta das 7h45, rendido o empresário e o levado em seu próprio veículo.



Segundo o Batalhão da Polícia Militar de Campo Maior (BPM), a quadrilha teria chegado na casa do empresário em uma picape (Fiat Toro), cor branca, com placa de Crateús (CE). O veículo, que seria roubado, foi abandonado em frente ao imóvel. Os criminosos colocaram o empresário em sua Hilux cor branca, e seguiram em direção ao Ceará. A viatura de Campo Maior foi acionada e está realizando diligências na região.



Júnior Bandeira é empresário do ramo de motocicletas e no momento em que teve sua residência invadida se preparava para levar o filho à escola. A família da vítima está muito abalada com o sequestro e não sabe o que teria motivado o crime.



