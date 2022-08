Prefeito Magno visita obras nas zonas urbana e rural de Castelo do Piauí

Nessa terça-feira (9) o prefeito de Castelo do Piauí, Magno Soares, realizou uma visita técnica em várias obras que estão em andamento nas zonas urbana e rural do município. Estiveram presentes na visita os secretários Marcos Germano e Anderson Lima e o engenheiro do município, Jailton Costa.



Foto: Divulgação/Ascom

Na zona urbana, o gestor visitou as obras de calçamento do bairro Mutirão, a construção da praça do bairro Cohab, e o andamento das obras da Creche do Residencial Marvão, no bairro Piçarra.

Foto: Divulgação/Ascom



Já na zona rural, o prefeito visitou as obras de recuperação de estradas vicinais, a revitalização e urbanização do Parque Municipal Pedra do Castelo, o início da limpeza do terreno para a implantação do SIPAC na localidade Vereda da Jurubeba e esteve na localidade Mirassol, que será beneficiada com o sistema de abastecimento de água.

Foto: Divulgação/Ascom



"Estamos acompanhado de perto todas as ações. O nosso objetivo é acelerar para que possamos entregar essas obras no aniversário da cidade, no mês de setembro. O trabalho continua!", disse o prefeito Magno Soares.

