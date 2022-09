Castelo do Piauí: prefeitura inicia programação de 260 anos do município

Nesta quinta-feira (01), a Prefeitura de Castelo do Piauí deu início a programação de aniversário dos 260 anos do município.

O dia começou com uma alvorada com a Banda 13 de Setembro e o hasteamento da bandeira de Castelo do Piauí. Logo após, foram realizadas as entregas do novo veículo para o Conselho Tutelar e do novos instrumentos para a revitalização da Banda 13 de Setembro.

"Parabenizo toda a nossa população castelense pelos 260 anos de nossa cidade. A programação inicia hoje e segue durante todo esse mês de setembro com a entrega de vários benefícios para o nosso povo. Viva Castelo do Piauí!" disse o prefeito Magno.

As ações foram finalizadas com um café da manhã no Mercado Público Municipal. Estiveram presentes ainda o secretariado municipal, vereadores e população.

