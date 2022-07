Realizada final do Campeonato Municipal de Castelo do Piauí com premiação histórica

No último domingo (17) aconteceu a grande final do Campeonato Municipal de Futebol 2022 de Castelo do Piauí. O jogo foi realizado no estádio O Zequinha, no bairro Piçarra.



A equipe do Corinthians conseguiu vencer o time da Baixada por 3x1 e conquistou o bicampeonato. Os gols foram marcados por Didi (2) e Leandro (1). A Baixada descontou com o atleta Chico Alberto (1).

Foto: Divulgação

Além do título de campeão, o Corinthians das Melancias garantiu o R$ 7 mil em dinheiro, troféu e medalhas. Já a Baixada, vice-campeã, recebeu o prêmio de R$3.000,00 reais em dinheiro, troféu e medalhas.





No futebol feminino, a equipe da Avenida venceu a Reffsa por 2x1 e conquistou o título, garantindo R$ 2 mil reais em dinheiro, troféu e medalhas. A Reffsa recebeu R$ 1 mil reais em dinheiro, troféu e medalhas.

Ainda teve premiação para o 3° colocado do futebol masculino, a Reffsa, que recebeu R$ 1 mil reais e o 4° colocado, a Santa Helena, que recebeu R$ 500 reais, além de artilheiro e melhores goleiros, que garantiram R$ 250 reais cada.

"Finalizamos a competição com uma grande final. Parabenizo as equipes campeãs, além de todas as equipes pela brilhante participação na competição. Um campeonato bem organizado e que trouxe alegria para todos os desportistas e torcedores. Continuaremos promovendo e valorizando o esporte castelense!", disse disse prefeito Magno Soares.

O secretário da SECUTE, Anderson Lima, destacou a premiação histórica da competição. "Realizamos a maior competição de Castelo do Piauí, com uma premiação recorde, além do apoio aos times com a doação de uniformes e bolas. Parabéns a todos que participaram e ao torcedor castelense que prestigiou o campeonato. Estamos muito felizes e com a certeza que o trabalho foi bem feito!", destacou o secretário.

Um grande público prestigiou a final da competição.

