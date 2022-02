VÍDEO: em Cocal, dupla assalta posto de combustível e usa dinheiro em casa de prostituição

Na noite desta quinta-feira (03), a Polícia Militar perseguiu dois homens suspeitos de assaltarem um posto de combustível no bairro São Pedro, localizado no município de Cocal. A ação criminosa ocorreu por volta das 21h. A dupla estava em uma motocicleta e se dirigiu para o estabelecimento para abastecer. Em seguida, renderam o frentista e um cliente e anunciaram o assalto.



Durante a ação, o frentista, mesmo rendido e com os braços erguidos, foi agredido com uma coronhada na cabeça e nas costas por um dos criminosos. O funcionário entregou seus pertences, como carteira com todos os documentos e celular, além do dinheiro do posto.



(Foto: Reprodução/Blog do Coveiro)

Em seguida, um cliente também foi rendido, que se negou a entregar o celular e um colar. Com a negativa, houve uma discussão e o rapaz conseguiu fugir. Neste momento, um dos bandidos efetuou dois disparos, mas nenhum tiro acertou o jovem. Os dois suspeitos iniciaram uma perseguição à vítima e efetuaram mais dois disparos, mas também não acertaram.

A viatura da Polícia Militar de Cocal foi acionada e deu início às diligências e avistaram uma motocicleta com as mesmas características em frente a uma casa de prostituição. Ao perceberam a presença dos policiais no estabelecimento, os suspeitos empreenderam fuga em direção a um matagal próximo ao local, deixando para trás a motocicleta utilizada no roubo, capacetes, os pertences do frentista, o dinheiro subtraído do posto, um revólver calibre 38, nove munições intactas e quatro trouxinhas de maconha.

A Polícia continua em diligências para tentar localizar os criminosos.

