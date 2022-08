Cocal: evento de carros antigos e rebaixados será realizado no município

Em setembro deste ano, acontecerá o 2° Encontro de Carros Rebaixados e Antigos, em Cocal, município do Piauí. O evento é gratuito e visa arrecadar alimentos para doação de famílias carentes da cidade.

De acordo com o organizador do encontro, João Antônio, o evento busca desmistificar o pensamento das pessoas em relação aos carros rebaixados, a fim de que passem a vê-los como um esporte. “Queremos mostrar que nossos carros também são um esporte. No Brasil, as pessoas pensam que quem anda de carro rebaixado é bandido”, explica.



(Foto: Divulgação)

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Cocal e, segundo João Antônio, tem uma boa aceitação do público. “Realizamos o primeiro evento em dezembro de 2021, foi lotado e muito bem aceito pela população de Cocal”, disse.

Os interessados em participarem da exposição de carros, precisam contribuir apenas com 2kg de alimentos.



(Foto: Reprodução/Pexels)

O encontro contará ainda com votações e premiações. “Será feito uma medição dos carros e premiação, do 1º ao 3º, lugar, levará em conta os carros mais baixos. Já para os carros antigos, será realizada uma sessão de votos para chegarmos ao carro antigo mais bonito do evento”, destaca o organizador do encontro.



O evento será realizado na Praça de Eventos, no dia 10 de setembro, a partir das 16h.



