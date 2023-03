Cocal: homem é preso após atear fogo na esposa; enteada relata estupros e outros abusos

Um homem identificado como Joel de Brito (50) foi preso neste domingo (26), no município de Cocal, região Norte do Piauí, após uma tentativa de feminicídio contra a esposa, identificada como Leidiana da Silva Araújo (34). Ele teria ateado fogo na companheira usando álcool e o crime foi cometido na frente das filhas da vítima.



A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Joaquim Vieira de Brito com lesões de 1º e 2º graus na face, pescoço, face anterior do tórax e região posterior dos flancos. Joel de Brito foi preso e conduzido à Central de Flagrantes de Parnaíba, onde responderá pelo crime de tentativa de feminicídio na presença de descendente ou ascendente da vítima.



As filhas da vítima foram ouvidas pela equipe da Polícia Militar, que relataram constantes discussões entre o casal.



Leidiana da Silva contou que Joel tinha jogado álcool em sua filha e estava ameaçando atear fogo, quando ela interviu e acabou sendo atingida. “Eu mandei ela correr, segurei ele e mordi a mão dele para ele não correr atrás dela. Então ele jogou álcool e fogo em mim. Eu corri para o meu sogro e tive que tirar toda a minha roupa”, disse.



Leidiana da Silva sofreu lesões de 1º e 2º graus na face, pescoço, face anterior do tórax e região posterior dos flancos



Histórico de violência e abuso sexual

Uma jovem, que utilizaremos o nome fictício de Joana, era enteada de Joel e relatou inúmeros casos de violência contra ela e sua mãe, que foi companheira do agressor por cerca de sete anos. Segundo ela, os abusos começaram quando ela tinha apenas cinco anos, quando sua mãe passou a se relacionar com Joel.



“Eu já presenciei ele sendo violento e muitas vezes ele já tentou matar minha mãe afogada; ele já empurrou ela contra um forno industrial muito quente. Uma vez eu acordei aos gritos, corri para ver o que era e ele estava com um galão de gasolina na mão e um isqueiro e estava acuando minha mãe pronto para colocar fogo nela. Ele sempre ameaçava ela, dizendo que ‘se você me deixar eu vou te queimar inteira e você vai ficar desfigurada e ninguém nunca mais vai te querer’. Nesse dia ela tinha decidido deixar ele”, relatou a jovem.



A ex-enteada contou que passou a ser abusada sexualmente por Joel, que sempre agia com naturalidade durante os estupros. O agressor fazia ameaças, dizendo que mataria ela e sua mãe caso contasse sobre os abusos.



“Nos estupros, eu nunca emite nenhum som, porque eu tinha esperança que um dia isso ia incomodar ele, e ele parasse, mas ele nunca parou. Ele só parou realmente quando eu comecei a mudar de comportamentos e ele começou a ter medo que eu contasse. Isso foi no mesmo ano que eu contei tudo para a minha mãe e ela, em choque, decidiu que iriamos fugir. E desde aí entramos na Justiça e ele recebeu uma pena de 14 anos de prisão, que nunca foram cumpridos”, desabafou.



Joana* relatou os inúmeros horrores que ela e sua mãe sofreram enquanto viviam com Joel, e frisa que as duas tinham medo do que o agressor poderia fazer contra elas, já que Joel nunca demonstrou remorso enquanto praticava os atos criminosos.

“Eu tinha muito medo porque ele sempre falava que se eu falasse qualquer coisa ele mataria minha mãe na minha frente e iria me matar. E eu sabia que ele era capaz disso. Quando fiquei sabendo que ele tinha uma enteada muito jovem com uma filha na época, eu entrei em desespero porque sabia que ele ia fazer algum mal a elas, porque pessoas como ele nunca mudam. A única coisa que desejo é que eu e minha mãe, a atual esposa dele, que ele ateou fogo, a enteada e as filhas tenham Justiça, porque ele é um monstro, sempre se escondeu na face de um homem bom para cometer crimes e estavam até agora encobertos”, pediu a jovem.

