Homem perde controle da direção, capota carro e morre em Cocal

Luiz Carlos de Araújo Silva (50), conhecido como Luiz Gavião, morreu na tarde deste domingo (24) após sofrer um acidente na rodovia PI-213, na cidade de Cocal, região Norte do Piauí. Segundo informações, o homem teria perdido o controle da direção do veículo e saindo da pista.



(Foto: Reprodução/Blog Cocal Alerta)

Com isso, o carro capotou, a vítima foi arremessada para fora do veículo e morreu no local. Ao que tudo indica, o motorista não estava usando cinto de segurança. Há suspeita de que Luiz Gavião tenha ingerido bebida alcoólica ao longo de todo o dia e, devido ao teor de alcoolemia, teria perdido os reflexos.



O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e removeu o corpo ao posto avançado em Parnaíba.



Com informações do Blog Cocal Alerta