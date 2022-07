Nonatinho do Sindicato aposta na retomada dos festejos de Cocal para geração de renda

O retorno dos festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Cocal da Estação, no Norte do Piauí, que foi suspenso nos dois últimos anos devido a pandemia de Covid-19, é uma das apostas do município para a geração de emprego e renda em um importante entroncamento turístico do Piauí.

A festa tem início do dia 5 de agosto e segue até o dia 15 com uma extensa programação que reúne religiosidade, tradição e oportunidade de renda na cidade. O prefeito Nonatinho do Sindicato afirmou que a programação está sendo concluída para essa que deve ser uma das maiores edições do evento.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Estamos nos preparando para receber muitos visitantes, porque Cocal está centralizada na rota Maranhão e Ceará e também Barra Grande. Nossa cidade tem um ramo comercial de pequenos comércios, da culinária e esses festejos terá grande importância para a geração de emprego e renda, como o ramo da confecção”, explicou.

Aniversário de 74 anos de Cocal

Para o aniversário de 74 anos de emancipação política do município, que acontece em 22 de agosto, o gestor comentou que está sendo programada uma série de inaugurações na área da Educação, como a ampliação da Escola Municipal Chico Munção e da construção da nova escola da comunidade Contendas, que se junta as melhorias das escolas da comunidade Boíba, Jacaré, Agrovila e Olho D’água.

“Temos apostado bastante na Educação. No primeiro ano do meu mandato tivemos a possibilidade de estar pagando os 45 dias de férias dos nossos professores, fazendo a atualização do piso salarial e fizemos a repatriação do bônus. E nesse ano estamos ampliando as escolas do município”, disse Nonatinho do Sindicato.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no