Prefeito anuncia retorno de aulas presenciais em Cocal para 15 de fevereiro 

As aulas presencias da rede municipal de Cocal, no Norte do Piauí, retornam no 15 de fevereiro, afirmou o prefeito Nonatinho do Sindicato, em entrevista a O Dia Tv. Para o momento de retomada, o gestor explicou que foram adotadas uma série de medidas de adequação nas salas de aulas para o cumprimento de medidas de segurança contra a Covid-19, como a circulação de ar nos espaços, e ainda a treinamento dos profissionais da Educação.

“No ano passado iniciamos uma reforma em todas as nossas salas de aulas e em todos os colégios, adequando dentro das regras da Vigilância Sanitária. Adequamos as salas, aonde tinha sala fechada para ar-condicionado, mandamos abrir e colocar janelas. Colocamos lavatórios de mãos para os alunos. Ampliamos alguns colégios”, disse.

Foto: Otávio Neto / O Dia

Nonatinho comentou ainda que o município rateou em dezembro do ano passado com os professores quase R$ 3 milhões. “Um 14º salário aos nossos professores, porque eles sofreram bastante durante a pandemia, estiveram com aulas remotas”, lembrou o prefeito.

Na entrevista, o prefeito declarou que encaminhará na próxima segunda-feira (07) para a Câmara Municipal de Cocal um projeto de lei para o pagamento do reajuste de 33% no piso dos professores.





Decreto

O prefeito Nonatinho do Sindicato assinou decreto suplementar que suspendeu festividades carnavalescas e determinou que bares, restaurantes, trailers, lanchonetes e estabelecimentos similares bem como lojas de conveniência e depósitos de bebidas não poderão promover festas, eventos, dança ou qualquer atividade que gere aglomeração, seja no estabelecimento, seja no seu entorno, ficando vedado nestes espaços o uso de som mecânico ou música ao vivo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no