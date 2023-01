Prefeito Nonatinho do Sindicato acompanha comitiva do governador em Piracuruca

Na manhã deste domingo (22), em Piracuruca, em comemoração ao bicentenário da adesão do Piauí à Independência do Brasil, o prefeito de Cocal, Nonatinho do Sindicato acompanhou a comitiva do governador Rafael Fonteles (PT) que participou de culto e missa em ação de graças e fez a outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí.

Nonatinho comentou a respeito dessa comemoração: “Ontem estive acompanhando a agenda institucional do nosso governador, em Piracuruca, e eu estava representando Cocal. Ontem o nosso Piauí comemorou 200 anos de independência de Portugal, quando o nosso estado passou a fazer parte do nosso mapa geográfico do Brasil como independente. [..] se, na época o Piauí não tivesse dado o seu grito de voz não estaríamos presentes dentro do mapa geográfico nacional. Por isso, a gente fica feliz de ter participado das atividades festivas referentes a esse momento histórico”.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

João FerreiraJoão FerreiraJoão Ferreira