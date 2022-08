Corrente: acidente grave deixa uma pessoa morta e três feridas na BR-135

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas após um grave acidente nesta quarta-feira (03) no município de Corrente (distante 843 km de Teresina). Dois veículos colidiram frontalmente na BR-135, Km 594, por volta das 15h.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Fiat/Toro Vermelha era conduzido por um homem de 39 anos e tinha como passageira uma idosa de 65 anos. Já a Toyota Hilux Branca era conduzida por um homem de 39 anos e tinha como passageira uma mulher de 37 anos.







(Fotos: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal (PRF)

De acordo com a polícia rodoviária, o carro Toro vinha sentido Cristalândia-Corrente, quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a Hilux, que seguia em sentido oposto. Com a colisão, o motorista da Toro veio a óbito ainda no local e idosa ficou ferida. O motorista do outro veículo ficou em estado grave e a passageira teve ferimentos leves.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Regional de Corrente-PI. O relatório da PRF aponta que o acidente se deu devido ultrapassagem indevida com velocidade incompatível



O motorista da caminhonete realizou o teste de alcoolemia, mas não foi constatado consumo de álcool. A perícia também foi acionada.



