Corrente: Macaco viraliza nas redes sociais ao amolar faca e “lavar roupa”; veja

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um macaco em posse de uma faca na cidade de Corrente, extremo sul do Piauí. Nas imagens, é possível ver o animal sobre um muro, que parece ser a parede divisória de uma residência. Ele segura a faca, e chega até a “amolar” o item na parede.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Segundo informações de populares, o macaco anda por cima das casas e já chegou até a destelhar residências para pegar alimentos. O animal estaria assustando moradores da região há cerca de uma semana, mas até agora não foi registrada nenhuma ocorrência relacionada ao macaco.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um perfil da cidade de Corrente, nas redes sociais, postou um outro vídeo em que o bicho aparentemente “lava” uma espécie de pano. A rotina do animal tem sido divulgada nas redes sociais e chamado atenção da população, mas também das autoridades.

Segundo a Polícia Militar de Corrente, uma equipe da Força Tática do município está em diligências em busca de mais informações sobre o caso, mas até o momento nenhum incidente envolvendo o animal foi registrado. Já o Batalhão de Polícia Ambiental da PM informou que o Ibama irá enviar uma equipe do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) ao município de Corrente para fazer o resgate do animal.

